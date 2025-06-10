Валюты / LAKE
LAKE: Lakeland Industries Inc
14.59 USD 0.10 (0.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAKE за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.49, а максимальная — 14.87.
Следите за динамикой Lakeland Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.49 14.87
Годовой диапазон
12.76 27.28
- Предыдущее закрытие
- 14.49
- Open
- 14.49
- Bid
- 14.59
- Ask
- 14.89
- Low
- 14.49
- High
- 14.87
- Объем
- 326
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- -2.34%
- 6-месячное изменение
- -27.88%
- Годовое изменение
- -27.05%
