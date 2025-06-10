통화 / LAKE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LAKE: Lakeland Industries Inc
14.65 USD 0.22 (1.48%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LAKE 환율이 오늘 -1.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.58이고 고가는 14.84이었습니다.
Lakeland Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAKE News
- 레이크랜드 인더스트리스, PPE 서비스 회사 2곳 인수
- Lakeland Industries acquires two PPE service companies for $9.5 million
- Lakeland Industries, 홍콩 소방국과 76억 원 규모 계약 체결
- Lakeland Industries secures $5.6 million contract with Hong Kong fire dept
- DA Davidson lowers Lakeland Industries stock price target on tariff headwinds
- Lakeland Revenue Jumps 36% in Fiscal Q2
- Lakeland Industries earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Lakeland Industries Q2 2026 slides: Record revenue growth despite margin pressure
- Lakeland Reports Record Q2 Revenue Surge
- Lakeland Industries (LAKE) Q2 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Lakeland Industries sells Alabama warehouse for $6.1 million
- Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Century Aluminum (CENX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lakeland delivers $3.1 million fire boot order to Italian firefighters
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Lakeland Industries to close two facilities in cost-cutting move
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lakeland Industries stock
- Lakeland Industries added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Lakeland's Challenging 1Q26 Provides Opportunity If You Believe in Management
- Lakeland Industries CEO Jenkins buys $13,140 in Lake stock
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
- Lakeland Fire + Safety to Attend the 15th Annual ROTH London Conference
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
일일 변동 비율
14.58 14.84
년간 변동
12.76 27.28
- 이전 종가
- 14.87
- 시가
- 14.81
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- 저가
- 14.58
- 고가
- 14.84
- 볼륨
- 579
- 일일 변동
- -1.48%
- 월 변동
- -1.94%
- 6개월 변동
- -27.58%
- 년간 변동율
- -26.75%
20 9월, 토요일