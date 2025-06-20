Divisas / LAKE
LAKE: Lakeland Industries Inc
14.56 USD 0.03 (0.21%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LAKE de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.52, mientras que el máximo ha alcanzado 14.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lakeland Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LAKE News
- Lakeland Industries adquiere dos empresas de servicios de EPP por $9.5 millones
- Lakeland Industries adquiere dos empresas de servicios de EPP por 9,5 millones de dólares
- Lakeland Industries obtiene contrato de $5.6 millones con bomberos de Hong Kong
- DA Davidson reduce el precio objetivo de las acciones de Lakeland Industries debido a los aranceles
- Lakeland Revenue Jumps 36% in Fiscal Q2
- Lakeland Industries no alcanza por 0,07$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
- Lakeland Industries Q2 2026 slides: Record revenue growth despite margin pressure
- Lakeland Reports Record Q2 Revenue Surge
- Lakeland Industries (LAKE) Q2 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Lakeland Industries sells Alabama warehouse for $6.1 million
- Lakeland delivers $3.1 million fire boot order to Italian firefighters
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Lakeland Industries to close two facilities in cost-cutting move
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lakeland Industries stock
- Lakeland Industries added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Lakeland's Challenging 1Q26 Provides Opportunity If You Believe in Management
- Lakeland Industries CEO Jenkins buys $13,140 in Lake stock
Rango diario
14.52 14.90
Rango anual
12.76 27.28
- Cierres anteriores
- 14.59
- Open
- 14.62
- Bid
- 14.56
- Ask
- 14.86
- Low
- 14.52
- High
- 14.90
- Volumen
- 473
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- -2.54%
- Cambio a 6 meses
- -28.03%
- Cambio anual
- -27.20%
