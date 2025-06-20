Währungen / LAKE
LAKE: Lakeland Industries Inc
14.66 USD 0.21 (1.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LAKE hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.58 bis zu einem Hoch von 14.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lakeland Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LAKE News
- Lakeland Industries übernimmt zwei PSA-Dienstleister für 9,5 Millionen US-Dollar
- Lakeland Industries sichert sich 5,6-Millionen-Dollar-Auftrag von Feuerwehr in Hongkong
- DA Davidson senkt Kursziel für Lakeland Industries wegen Zollbelastungen
- Lakeland Revenue Jumps 36% in Fiscal Q2
- Lakeland Industries: EPS verfehlt Schätzungen um 0,07 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Lakeland Industries Q2 2026 slides: Record revenue growth despite margin pressure
- Lakeland Reports Record Q2 Revenue Surge
- Lakeland Industries (LAKE) Q2 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Lakeland Industries sells Alabama warehouse for $6.1 million
- Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Century Aluminum (CENX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lakeland delivers $3.1 million fire boot order to Italian firefighters
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Lakeland Industries to close two facilities in cost-cutting move
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lakeland Industries stock
- Lakeland Industries added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Lakeland's Challenging 1Q26 Provides Opportunity If You Believe in Management
- Lakeland Industries CEO Jenkins buys $13,140 in Lake stock
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
Tagesspanne
14.58 14.84
Jahresspanne
12.76 27.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.87
- Eröffnung
- 14.81
- Bid
- 14.66
- Ask
- 14.96
- Tief
- 14.58
- Hoch
- 14.84
- Volumen
- 224
- Tagesänderung
- -1.41%
- Monatsänderung
- -1.87%
- 6-Monatsänderung
- -27.53%
- Jahresänderung
- -26.70%
