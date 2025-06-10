通貨 / LAKE
LAKE: Lakeland Industries Inc
14.87 USD 0.31 (2.13%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LAKEの今日の為替レートは、2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり14.77の安値と15.14の高値で取引されました。
Lakeland Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LAKE News
- レイクランド・インダストリーズ、PPEサービス会社2社を9.5百万ドルで買収
- Lakeland Industries acquires two PPE service companies for $9.5 million
- レイクランド・インダストリーズ、香港消防局と5.6百万ドルの契約を獲得
- Lakeland Industries secures $5.6 million contract with Hong Kong fire dept
- DA Davidson lowers Lakeland Industries stock price target on tariff headwinds
- Lakeland Revenue Jumps 36% in Fiscal Q2
- Lakeland Industries earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Lakeland Industries Q2 2026 slides: Record revenue growth despite margin pressure
- Lakeland Reports Record Q2 Revenue Surge
- Lakeland Industries (LAKE) Q2 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Lakeland Industries sells Alabama warehouse for $6.1 million
- Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Century Aluminum (CENX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lakeland delivers $3.1 million fire boot order to Italian firefighters
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Lakeland Industries to close two facilities in cost-cutting move
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lakeland Industries stock
- Lakeland Industries added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Lakeland's Challenging 1Q26 Provides Opportunity If You Believe in Management
- Lakeland Industries CEO Jenkins buys $13,140 in Lake stock
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
- Lakeland Fire + Safety to Attend the 15th Annual ROTH London Conference
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
1日のレンジ
14.77 15.14
1年のレンジ
12.76 27.28
- 以前の終値
- 14.56
- 始値
- 14.77
- 買値
- 14.87
- 買値
- 15.17
- 安値
- 14.77
- 高値
- 15.14
- 出来高
- 318
- 1日の変化
- 2.13%
- 1ヶ月の変化
- -0.47%
- 6ヶ月の変化
- -26.50%
- 1年の変化
- -25.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K