Devises / LAKE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LAKE: Lakeland Industries Inc
14.65 USD 0.22 (1.48%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LAKE a changé de -1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.58 et à un maximum de 14.84.
Suivez la dynamique Lakeland Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAKE Nouvelles
- Lakeland Industries acquiert deux sociétés de services EPI pour 9,5 millions $
- Lakeland Industries acquires two PPE service companies for $9.5 million
- Lakeland Industries décroche un contrat de 5,6 millions € avec les pompiers de Hong-Kong
- Lakeland Industries secures $5.6 million contract with Hong Kong fire dept
- DA Davidson abaisse l’objectif de prix de l’action Lakeland Industries en raison des tarifs douaniers
- DA Davidson lowers Lakeland Industries stock price target on tariff headwinds
- Lakeland Revenue Jumps 36% in Fiscal Q2
- Le BPA de Lakeland Industries a manqué les attentes de 0,07$, le CA en dessous des prévisions
- Lakeland Industries earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Lakeland Industries Q2 2026 slides: Record revenue growth despite margin pressure
- Lakeland Reports Record Q2 Revenue Surge
- Lakeland Industries (LAKE) Q2 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Lakeland Industries sells Alabama warehouse for $6.1 million
- Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Century Aluminum (CENX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lakeland delivers $3.1 million fire boot order to Italian firefighters
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Lakeland Industries to close two facilities in cost-cutting move
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lakeland Industries stock
- Lakeland Industries added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Lakeland's Challenging 1Q26 Provides Opportunity If You Believe in Management
- Lakeland Industries CEO Jenkins buys $13,140 in Lake stock
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
Range quotidien
14.58 14.84
Range Annuel
12.76 27.28
- Clôture Précédente
- 14.87
- Ouverture
- 14.81
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Plus Bas
- 14.58
- Plus Haut
- 14.84
- Volume
- 579
- Changement quotidien
- -1.48%
- Changement Mensuel
- -1.94%
- Changement à 6 Mois
- -27.58%
- Changement Annuel
- -26.75%
20 septembre, samedi