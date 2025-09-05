FiyatlarBölümler
Dövizler / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc

80.77 USD 0.12 (0.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KTOS fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.90 ve Yüksek fiyatı olarak 82.31 aralığında işlem gördü.

Kratos Defense & Security Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
79.90 82.31
Yıllık aralık
22.69 82.31
Önceki kapanış
80.65
Açılış
81.50
Satış
80.77
Alış
81.07
Düşük
79.90
Yüksek
82.31
Hacim
12.458 K
Günlük değişim
0.15%
Aylık değişim
25.42%
6 aylık değişim
172.87%
Yıllık değişim
246.50%
21 Eylül, Pazar