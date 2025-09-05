Dövizler / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
80.77 USD 0.12 (0.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KTOS fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.90 ve Yüksek fiyatı olarak 82.31 aralığında işlem gördü.
Kratos Defense & Security Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTOS haberleri
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Axon's Connected Devices Unit Gains Momentum: Can It Sustain?
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood’un ARK ETF’si CRSP ve BEAM hisselerini satın almaya odaklanıyor
- Mendoza, Kratos SVP, sells $97k in shares
- Cervantes de Burgreen sells Kratos (KTOS) stock worth $437,202
- Kratos DRSS bölüm başkanı Carter 274 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Kratos DRSS division president Carter sells $274k in stock
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Kratos Defense & Security Solutions hisseleri 72,72 dolar ile 52 haftalık zirveyi gördü
- Kratos Defense & Security Solutions stock hits 52-week high at $72.72
- Cathie Wood’un ARK ETF’leri portföyünü düzenliyor, ARCT ve TEM odakta
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Cathie Wood’un ARK’ı piyasa değişimleri arasında Klarna hissesi alıp Tempus AI satıyor
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Kratos Defense Stock: Sustaining Growth With Innovation (NASDAQ:KTOS)
- Hypersonics to Drones: Kratos' Growing Ground in Missile Defense
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
Günlük aralık
79.90 82.31
Yıllık aralık
22.69 82.31
- Önceki kapanış
- 80.65
- Açılış
- 81.50
- Satış
- 80.77
- Alış
- 81.07
- Düşük
- 79.90
- Yüksek
- 82.31
- Hacim
- 12.458 K
- Günlük değişim
- 0.15%
- Aylık değişim
- 25.42%
- 6 aylık değişim
- 172.87%
- Yıllık değişim
- 246.50%
21 Eylül, Pazar