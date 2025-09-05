Moedas / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
76.81 USD 1.07 (1.41%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KTOS para hoje mudou para 1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.02 e o mais alto foi 77.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Kratos Defense & Security Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KTOS Notícias
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- Mendoza, Kratos SVP, sells $97k in shares
- Cervantes de Burgreen sells Kratos (KTOS) stock worth $437,202
- Presidente da divisão DRSS da Kratos, Carter vende ações no valor de US$ 274 mil
- Kratos DRSS division president Carter sells $274k in stock
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Kratos Defense & Security Solutions stock hits 52-week high at $72.72
- ETF da Cathie Wood ajusta participações, ARCT e TEM em destaque
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- ARK de Cathie Wood compra ações da Klarna e vende Tempus AI em meio a mudanças no mercado
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Kratos Defense Stock: Sustaining Growth With Innovation (NASDAQ:KTOS)
- Hypersonics to Drones: Kratos' Growing Ground in Missile Defense
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Kratos rises on report Trump plans to expand U.S. drone exports
Faixa diária
75.02 77.93
Faixa anual
22.69 77.93
- Fechamento anterior
- 75.74
- Open
- 76.46
- Bid
- 76.81
- Ask
- 77.11
- Low
- 75.02
- High
- 77.93
- Volume
- 882
- Mudança diária
- 1.41%
- Mudança mensal
- 19.27%
- Mudança de 6 meses
- 159.49%
- Mudança anual
- 229.52%
