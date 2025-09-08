CotationsSections
KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc

80.77 USD 0.12 (0.15%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KTOS a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.90 et à un maximum de 82.31.

Suivez la dynamique Kratos Defense & Security Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
79.90 82.31
Range Annuel
22.69 82.31
Clôture Précédente
80.65
Ouverture
81.50
Bid
80.77
Ask
81.07
Plus Bas
79.90
Plus Haut
82.31
Volume
12.458 K
Changement quotidien
0.15%
Changement Mensuel
25.42%
Changement à 6 Mois
172.87%
Changement Annuel
246.50%
