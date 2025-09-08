Devises / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
80.77 USD 0.12 (0.15%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KTOS a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.90 et à un maximum de 82.31.
Suivez la dynamique Kratos Defense & Security Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KTOS Nouvelles
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Axon's Connected Devices Unit Gains Momentum: Can It Sustain?
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- L’ETF ARK de Cathie Wood se concentre sur l’achat d’actions CRSP et BEAM
- Mendoza, SVP de Kratos, vend des actions pour 97k$
- Mendoza, Kratos SVP, sells $97k in shares
- Cervantes de Burgreen sells Kratos (KTOS) stock worth $437,202
- Le président de la division DRSS de Kratos vend des actions pour 274.806€
- Kratos DRSS division president Carter sells $274k in stock
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- L’action de Kratos Defense & Security Solutions atteint un sommet de 52 semaines à 72,72€
- Kratos Defense & Security Solutions stock hits 52-week high at $72.72
- Les ETF ARK de Cathie Wood ajustent leurs positions, ARCT et TEM en ligne de mire
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- ARK de Cathie Wood achète des actions Klarna et vend Tempus AI dans un contexte de changements de marché
- L’ETF ARK de Cathie Wood ajuste son portefeuille avec des transactions clés
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Kratos Defense Stock: Sustaining Growth With Innovation (NASDAQ:KTOS)
- Hypersonics to Drones: Kratos' Growing Ground in Missile Defense
Range quotidien
79.90 82.31
Range Annuel
22.69 82.31
- Clôture Précédente
- 80.65
- Ouverture
- 81.50
- Bid
- 80.77
- Ask
- 81.07
- Plus Bas
- 79.90
- Plus Haut
- 82.31
- Volume
- 12.458 K
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 25.42%
- Changement à 6 Mois
- 172.87%
- Changement Annuel
- 246.50%
20 septembre, samedi