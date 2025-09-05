Valute / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
80.77 USD 0.12 (0.15%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KTOS ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.90 e ad un massimo di 82.31.
Segui le dinamiche di Kratos Defense & Security Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTOS News
Intervallo Giornaliero
79.90 82.31
Intervallo Annuale
22.69 82.31
- Chiusura Precedente
- 80.65
- Apertura
- 81.50
- Bid
- 80.77
- Ask
- 81.07
- Minimo
- 79.90
- Massimo
- 82.31
- Volume
- 12.458 K
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 25.42%
- Variazione Semestrale
- 172.87%
- Variazione Annuale
- 246.50%
