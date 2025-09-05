통화 / KTOS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
80.77 USD 0.12 (0.15%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KTOS 환율이 오늘 0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 79.90이고 고가는 82.31이었습니다.
Kratos Defense & Security Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTOS News
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Axon's Connected Devices Unit Gains Momentum: Can It Sustain?
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- 캐시 우드의 ARK ETF, CRSP, BEAM 주식 매수에 집중
- Mendoza, Kratos SVP, sells $97k in shares
- Cervantes de Burgreen sells Kratos (KTOS) stock worth $437,202
- 크라토스 DRSS 부문 사장, 27만 4천 달러 상당 주식 매도
- Kratos DRSS division president Carter sells $274k in stock
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- 크라토스, 52주 신고가 경신: 72.72달러
- Kratos Defense & Security Solutions stock hits 52-week high at $72.72
- 캐시 우드의 ARK ETF, ARCT 및 TEM에 집중하며 포트폴리오 조정
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- 캐시 우드의 ARK, Klarna 매수, Tempus AI 매도
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Kratos Defense Stock: Sustaining Growth With Innovation (NASDAQ:KTOS)
- Hypersonics to Drones: Kratos' Growing Ground in Missile Defense
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
일일 변동 비율
79.90 82.31
년간 변동
22.69 82.31
- 이전 종가
- 80.65
- 시가
- 81.50
- Bid
- 80.77
- Ask
- 81.07
- 저가
- 79.90
- 고가
- 82.31
- 볼륨
- 12.458 K
- 일일 변동
- 0.15%
- 월 변동
- 25.42%
- 6개월 변동
- 172.87%
- 년간 변동율
- 246.50%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K