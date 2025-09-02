货币 / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
74.17 USD 2.18 (2.86%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KTOS汇率已更改-2.86%。当日，交易品种以低点73.11和高点75.37进行交易。
关注Kratos Defense & Security Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KTOS新闻
- Kratos防务公司DRSS部门总裁Carter出售价值27.48万美元股票
- Kratos DRSS division president Carter sells $274k in stock
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Kratos Defense & Security Solutions股价创52周新高至72.72美元
- Kratos Defense & Security Solutions stock hits 52-week high at $72.72
- Cathie Wood的ARK ETF调整持仓，ARCT和TEM成焦点
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Cathie Wood的ARK在市场变化中买入Klarna股票，卖出Tempus AI
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Kratos Defense Stock: Sustaining Growth With Innovation (NASDAQ:KTOS)
- Hypersonics to Drones: Kratos' Growing Ground in Missile Defense
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Kratos rises on report Trump plans to expand U.S. drone exports
- Exclusive-Trump to reinterpret 1987 missile treaty to sell heavy attack drones abroad
- Rock, Kratos president, KTT division, sells $256k in KTOS stock
- Kratos (KTOS) president Mills sells $377k in stock
- Defense Giant Lands Record $9.8 Billion Missile Order. Why It Lags Its Peers.
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
日范围
73.11 75.37
年范围
22.69 76.62
- 前一天收盘价
- 76.35
- 开盘价
- 75.01
- 卖价
- 74.17
- 买价
- 74.47
- 最低价
- 73.11
- 最高价
- 75.37
- 交易量
- 1.823 K
- 日变化
- -2.86%
- 月变化
- 15.17%
- 6个月变化
- 150.57%
- 年变化
- 218.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值