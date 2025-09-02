Валюты / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
76.35 USD 5.61 (7.93%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KTOS за сегодня изменился на 7.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.83, а максимальная — 76.62.
Следите за динамикой Kratos Defense & Security Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
70.83 76.62
Годовой диапазон
22.69 76.62
- Предыдущее закрытие
- 70.74
- Open
- 71.06
- Bid
- 76.35
- Ask
- 76.65
- Low
- 70.83
- High
- 76.62
- Объем
- 11.776 K
- Дневное изменение
- 7.93%
- Месячное изменение
- 18.56%
- 6-месячное изменение
- 157.94%
- Годовое изменение
- 227.54%
