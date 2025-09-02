КотировкиРазделы
KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc

76.35 USD 5.61 (7.93%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KTOS за сегодня изменился на 7.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.83, а максимальная — 76.62.

Следите за динамикой Kratos Defense & Security Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
70.83 76.62
Годовой диапазон
22.69 76.62
Предыдущее закрытие
70.74
Open
71.06
Bid
76.35
Ask
76.65
Low
70.83
High
76.62
Объем
11.776 K
Дневное изменение
7.93%
Месячное изменение
18.56%
6-месячное изменение
157.94%
Годовое изменение
227.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.