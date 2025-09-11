Währungen / KTOS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
80.65 USD 4.91 (6.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KTOS hat sich für heute um 6.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.02 bis zu einem Hoch von 81.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kratos Defense & Security Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTOS News
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Axon's Connected Devices Unit Gains Momentum: Can It Sustain?
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Woods ARK ETF fokussiert sich auf Zukäufe bei CRSP und BEAM/n
- Kratos Defense: Top-Managerin verkauft Aktien im Wert von 97.785 $
- Mendoza, Kratos SVP, sells $97k in shares
- Kratos: Top-Managerin verkauft Aktien im Wert von 437.202 US-Dollar
- Cervantes de Burgreen sells Kratos (KTOS) stock worth $437,202
- Kratos: Sparten-Präsident Carrai verkauft Aktien im Wert von über 412.000 $
- Kratos: Sparten-Präsident Carrai veräußert Aktien im Wert von 412.918 $
- Kratos: Sparten-Präsident Carter veräußert Aktien im Wert von 274.000 US-Dollar
- Kratos DRSS division president Carter sells $274k in stock
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Kratos-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch von 72,72 US-Dollar/n
- Kratos Defense & Security Solutions stock hits 52-week high at $72.72
- Cathie Woods ARK-ETFs passen Portfolios an: Verkäufe bei Tempus AI, Zukäufe bei Arcturus
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Cathie Woods ARK investiert in Klarna und trennt sich von Tempus AI
- Cathie Woods ARK ETF justiert Portfolio mit strategischen Käufen und Verkäufen
Tagesspanne
75.02 81.44
Jahresspanne
22.69 81.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.74
- Eröffnung
- 76.46
- Bid
- 80.65
- Ask
- 80.95
- Tief
- 75.02
- Hoch
- 81.44
- Volumen
- 10.383 K
- Tagesänderung
- 6.48%
- Monatsänderung
- 25.23%
- 6-Monatsänderung
- 172.47%
- Jahresänderung
- 245.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K