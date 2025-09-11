KurseKategorien
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc

80.65 USD 4.91 (6.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KTOS hat sich für heute um 6.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.02 bis zu einem Hoch von 81.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kratos Defense & Security Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
75.02 81.44
Jahresspanne
22.69 81.44
Vorheriger Schlusskurs
75.74
Eröffnung
76.46
Bid
80.65
Ask
80.95
Tief
75.02
Hoch
81.44
Volumen
10.383 K
Tagesänderung
6.48%
Monatsänderung
25.23%
6-Monatsänderung
172.47%
Jahresänderung
245.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K