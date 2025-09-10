Divisas / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
75.74 USD 0.61 (0.80%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KTOS de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.11, mientras que el máximo ha alcanzado 77.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kratos Defense & Security Solutions Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KTOS News
- El ETF ARK de Cathie Wood centra su atención en la compra de acciones de CRSP y BEAM
- Mendoza, SVP de Kratos, vende acciones por 97.000 dólares
- Cervantes de Burgreen vende acciones de Kratos (KTOS) por valor de 437.202 dólares
- El presidente de la división DRSS de Kratos, Carter, vende acciones por 274.000 dólares
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Las acciones de Kratos Defense & Security Solutions alcanzan un máximo de 52 semanas a 72,72 dólares
- ETF de Cathie Wood ajusta posiciones, ARCT y TEM en el punto de mira
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Klarna y vende Tempus AI en medio de cambios del mercado
- ARK ETF de Cathie Wood ajusta su cartera con operaciones clave
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
Rango diario
73.11 77.03
Rango anual
22.69 77.03
- Cierres anteriores
- 76.35
- Open
- 75.01
- Bid
- 75.74
- Ask
- 76.04
- Low
- 73.11
- High
- 77.03
- Volumen
- 8.679 K
- Cambio diario
- -0.80%
- Cambio mensual
- 17.61%
- Cambio a 6 meses
- 155.88%
- Cambio anual
- 224.92%
