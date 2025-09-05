クォートセクション
KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc

80.65 USD 4.91 (6.48%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KTOSの今日の為替レートは、6.48%変化しました。日中、通貨は1あたり75.02の安値と81.44の高値で取引されました。

Kratos Defense & Security Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
75.02 81.44
1年のレンジ
22.69 81.44
以前の終値
75.74
始値
76.46
買値
80.65
買値
80.95
安値
75.02
高値
81.44
出来高
10.383 K
1日の変化
6.48%
1ヶ月の変化
25.23%
6ヶ月の変化
172.47%
1年の変化
245.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K