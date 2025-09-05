通貨 / KTOS
KTOS: Kratos Defense & Security Solutions Inc
80.65 USD 4.91 (6.48%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KTOSの今日の為替レートは、6.48%変化しました。日中、通貨は1あたり75.02の安値と81.44の高値で取引されました。
Kratos Defense & Security Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KTOS News
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Axon's Connected Devices Unit Gains Momentum: Can It Sustain?
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Mendoza, Kratos SVP, sells $97k in shares
- Cervantes de Burgreen sells Kratos (KTOS) stock worth $437,202
- Why Kratos Defense & Security Stock Is Up Today
- Kratos Defense & Security Solutions stock hits 52-week high at $72.72
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Kratos Defense Stock: Sustaining Growth With Innovation (NASDAQ:KTOS)
- Hypersonics to Drones: Kratos' Growing Ground in Missile Defense
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
1日のレンジ
75.02 81.44
1年のレンジ
22.69 81.44
- 以前の終値
- 75.74
- 始値
- 76.46
- 買値
- 80.65
- 買値
- 80.95
- 安値
- 75.02
- 高値
- 81.44
- 出来高
- 10.383 K
- 1日の変化
- 6.48%
- 1ヶ月の変化
- 25.23%
- 6ヶ月の変化
- 172.47%
- 1年の変化
- 245.99%
