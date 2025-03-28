FiyatlarBölümler
KRRO
KRRO: Korro Bio Inc

36.05 USD 2.83 (8.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRRO fiyatı bugün 8.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.04 ve Yüksek fiyatı olarak 36.84 aralığında işlem gördü.

Korro Bio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.04 36.84
Yıllık aralık
10.29 98.00
Önceki kapanış
33.22
Açılış
33.45
Satış
36.05
Alış
36.35
Düşük
33.04
Yüksek
36.84
Hacim
517
Günlük değişim
8.52%
Aylık değişim
58.88%
6 aylık değişim
106.12%
Yıllık değişim
6.03%
