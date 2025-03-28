Divisas / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc
30.38 USD 0.76 (2.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KRRO de hoy ha cambiado un -2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.35, mientras que el máximo ha alcanzado 32.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Korro Bio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KRRO News
- Las acciones de Korro Bio mantienen calificación de Mejor Rendimiento en BMO Capital por datos de edición de ARN
- Korro Bio mantiene calificación de Outperform en BMO Capital tras datos de edición ARN
- Korro Bio stock maintains Outperform rating at BMO Capital on RNA editing data
- Korro Bio stock price target lowered to $90 at H.C. Wainwright
- Korro Bio stock price target lowered to $147 at Raymond James
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Korro Bio stock with $100 target
- Korro Bio stock steady as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Korro Bio receives EMA orphan drug designation for AATD treatment
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- KRRO stock touches 52-week low at $11.06 amid sharp annual decline
- Korro to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Korro Bio: Promising Early Stage RNA Editing Company (NASDAQ:KRRO)
Rango diario
30.35 32.80
Rango anual
10.29 98.00
- Cierres anteriores
- 31.14
- Open
- 31.23
- Bid
- 30.38
- Ask
- 30.68
- Low
- 30.35
- High
- 32.80
- Volumen
- 392
- Cambio diario
- -2.44%
- Cambio mensual
- 33.89%
- Cambio a 6 meses
- 73.70%
- Cambio anual
- -10.65%
