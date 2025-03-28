통화 / KRRO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KRRO: Korro Bio Inc
36.05 USD 2.83 (8.52%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KRRO 환율이 오늘 8.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.04이고 고가는 36.84이었습니다.
Korro Bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRRO News
- 코로 바이오, BMO 캐피털, RNA 편집 데이터에 ’아웃퍼폼’ 등급 유지
- Korro Bio stock maintains Outperform rating at BMO Capital on RNA editing data
- Korro Bio stock price target lowered to $90 at H.C. Wainwright
- Korro Bio stock price target lowered to $147 at Raymond James
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Korro Bio stock with $100 target
- Korro Bio stock steady as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Korro Bio receives EMA orphan drug designation for AATD treatment
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- KRRO stock touches 52-week low at $11.06 amid sharp annual decline
- Korro to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Korro Bio: Promising Early Stage RNA Editing Company (NASDAQ:KRRO)
일일 변동 비율
33.04 36.84
년간 변동
10.29 98.00
- 이전 종가
- 33.22
- 시가
- 33.45
- Bid
- 36.05
- Ask
- 36.35
- 저가
- 33.04
- 고가
- 36.84
- 볼륨
- 517
- 일일 변동
- 8.52%
- 월 변동
- 58.88%
- 6개월 변동
- 106.12%
- 년간 변동율
- 6.03%
20 9월, 토요일