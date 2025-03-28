Währungen / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc
33.92 USD 0.70 (2.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRRO hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.04 bis zu einem Hoch von 34.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Korro Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.04 34.03
Jahresspanne
10.29 98.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.22
- Eröffnung
- 33.45
- Bid
- 33.92
- Ask
- 34.22
- Tief
- 33.04
- Hoch
- 34.03
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- 2.11%
- Monatsänderung
- 49.49%
- 6-Monatsänderung
- 93.94%
- Jahresänderung
- -0.24%
