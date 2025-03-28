KurseKategorien
KRRO: Korro Bio Inc

33.92 USD 0.70 (2.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KRRO hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.04 bis zu einem Hoch von 34.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Korro Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
33.04 34.03
Jahresspanne
10.29 98.00
Vorheriger Schlusskurs
33.22
Eröffnung
33.45
Bid
33.92
Ask
34.22
Tief
33.04
Hoch
34.03
Volumen
71
Tagesänderung
2.11%
Monatsänderung
49.49%
6-Monatsänderung
93.94%
Jahresänderung
-0.24%
