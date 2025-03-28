クォートセクション
通貨 / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc

33.22 USD 2.84 (9.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KRROの今日の為替レートは、9.35%変化しました。日中、通貨は1あたり30.50の安値と33.48の高値で取引されました。

Korro Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.50 33.48
1年のレンジ
10.29 98.00
以前の終値
30.38
始値
31.05
買値
33.22
買値
33.52
安値
30.50
高値
33.48
出来高
414
1日の変化
9.35%
1ヶ月の変化
46.41%
6ヶ月の変化
89.94%
1年の変化
-2.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K