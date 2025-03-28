通貨 / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc
33.22 USD 2.84 (9.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRROの今日の為替レートは、9.35%変化しました。日中、通貨は1あたり30.50の安値と33.48の高値で取引されました。
Korro Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KRRO News
- コロ・バイオ株、BMOキャピタルがRNA編集データで「アウトパフォーム」評価を維持
- Korro Bio stock maintains Outperform rating at BMO Capital on RNA editing data
- Korro Bio stock price target lowered to $90 at H.C. Wainwright
- Korro Bio stock price target lowered to $147 at Raymond James
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Korro Bio stock with $100 target
- Korro Bio stock steady as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Korro Bio receives EMA orphan drug designation for AATD treatment
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- KRRO stock touches 52-week low at $11.06 amid sharp annual decline
- Korro to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Korro Bio: Promising Early Stage RNA Editing Company (NASDAQ:KRRO)
1日のレンジ
30.50 33.48
1年のレンジ
10.29 98.00
- 以前の終値
- 30.38
- 始値
- 31.05
- 買値
- 33.22
- 買値
- 33.52
- 安値
- 30.50
- 高値
- 33.48
- 出来高
- 414
- 1日の変化
- 9.35%
- 1ヶ月の変化
- 46.41%
- 6ヶ月の変化
- 89.94%
- 1年の変化
- -2.29%
