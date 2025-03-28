Moedas / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc
31.81 USD 1.43 (4.71%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRRO para hoje mudou para 4.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.50 e o mais alto foi 33.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Korro Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
30.50 33.00
Faixa anual
10.29 98.00
- Fechamento anterior
- 30.38
- Open
- 31.05
- Bid
- 31.81
- Ask
- 32.11
- Low
- 30.50
- High
- 33.00
- Volume
- 148
- Mudança diária
- 4.71%
- Mudança mensal
- 40.19%
- Mudança de 6 meses
- 81.88%
- Mudança anual
- -6.44%
