CotationsSections
Devises / KRRO
Retour à Actions

KRRO: Korro Bio Inc

36.05 USD 2.83 (8.52%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KRRO a changé de 8.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.04 et à un maximum de 36.84.

Suivez la dynamique Korro Bio Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRRO Nouvelles

Range quotidien
33.04 36.84
Range Annuel
10.29 98.00
Clôture Précédente
33.22
Ouverture
33.45
Bid
36.05
Ask
36.35
Plus Bas
33.04
Plus Haut
36.84
Volume
517
Changement quotidien
8.52%
Changement Mensuel
58.88%
Changement à 6 Mois
106.12%
Changement Annuel
6.03%
20 septembre, samedi