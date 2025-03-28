Valute / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc
36.05 USD 2.83 (8.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRRO ha avuto una variazione del 8.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.04 e ad un massimo di 36.84.
Segui le dinamiche di Korro Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
33.04 36.84
Intervallo Annuale
10.29 98.00
- Chiusura Precedente
- 33.22
- Apertura
- 33.45
- Bid
- 36.05
- Ask
- 36.35
- Minimo
- 33.04
- Massimo
- 36.84
- Volume
- 517
- Variazione giornaliera
- 8.52%
- Variazione Mensile
- 58.88%
- Variazione Semestrale
- 106.12%
- Variazione Annuale
- 6.03%
21 settembre, domenica