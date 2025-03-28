QuotazioniSezioni
Valute / KRRO
Tornare a Azioni

KRRO: Korro Bio Inc

36.05 USD 2.83 (8.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRRO ha avuto una variazione del 8.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.04 e ad un massimo di 36.84.

Segui le dinamiche di Korro Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRRO News

Intervallo Giornaliero
33.04 36.84
Intervallo Annuale
10.29 98.00
Chiusura Precedente
33.22
Apertura
33.45
Bid
36.05
Ask
36.35
Minimo
33.04
Massimo
36.84
Volume
517
Variazione giornaliera
8.52%
Variazione Mensile
58.88%
Variazione Semestrale
106.12%
Variazione Annuale
6.03%
21 settembre, domenica