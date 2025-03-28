Валюты / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc
31.14 USD 0.21 (0.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRRO за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.50, а максимальная — 32.06.
Следите за динамикой Korro Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KRRO
- Korro Bio stock price target lowered to $90 at H.C. Wainwright
- Korro Bio stock price target lowered to $147 at Raymond James
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Korro Bio stock with $100 target
- Korro Bio stock steady as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Korro Bio receives EMA orphan drug designation for AATD treatment
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- KRRO stock touches 52-week low at $11.06 amid sharp annual decline
- Korro to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Korro Bio: Promising Early Stage RNA Editing Company (NASDAQ:KRRO)
Дневной диапазон
30.50 32.06
Годовой диапазон
10.29 98.00
- Предыдущее закрытие
- 31.35
- Open
- 31.24
- Bid
- 31.14
- Ask
- 31.44
- Low
- 30.50
- High
- 32.06
- Объем
- 279
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 37.24%
- 6-месячное изменение
- 78.04%
- Годовое изменение
- -8.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.