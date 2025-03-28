货币 / KRRO
KRRO: Korro Bio Inc
31.01 USD 0.13 (0.42%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRRO汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点30.50和高点32.80进行交易。
关注Korro Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KRRO新闻
- BMO Capital维持Korro Bio股票"跑赢大盘"评级，看好RNA编辑数据
- Korro Bio stock maintains Outperform rating at BMO Capital on RNA editing data
- Korro Bio stock price target lowered to $90 at H.C. Wainwright
- Korro Bio stock price target lowered to $147 at Raymond James
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Korro Bio stock with $100 target
- Korro Bio stock steady as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Korro Bio receives EMA orphan drug designation for AATD treatment
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- KRRO stock touches 52-week low at $11.06 amid sharp annual decline
- Korro to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Korro Bio: Promising Early Stage RNA Editing Company (NASDAQ:KRRO)
日范围
30.50 32.80
年范围
10.29 98.00
- 前一天收盘价
- 31.14
- 开盘价
- 31.23
- 卖价
- 31.01
- 买价
- 31.31
- 最低价
- 30.50
- 最高价
- 32.80
- 交易量
- 270
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- 36.67%
- 6个月变化
- 77.30%
- 年变化
- -8.79%
