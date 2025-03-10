FiyatlarBölümler
Dövizler / KOLD
KOLD: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

37.80 USD 0.59 (1.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KOLD fiyatı bugün 1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.25 ve Yüksek fiyatı olarak 38.32 aralığında işlem gördü.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.25 38.32
Yıllık aralık
16.20 84.00
Önceki kapanış
37.21
Açılış
38.10
Satış
37.80
Alış
38.10
Düşük
37.25
Yüksek
38.32
Hacim
3.808 K
Günlük değişim
1.59%
Aylık değişim
3.56%
6 aylık değişim
84.84%
Yıllık değişim
-32.14%
21 Eylül, Pazar