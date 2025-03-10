통화 / KOLD
KOLD: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
37.80 USD 0.59 (1.59%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KOLD 환율이 오늘 1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.25이고 고가는 38.32이었습니다.
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
37.25 38.32
년간 변동
16.20 84.00
- 이전 종가
- 37.21
- 시가
- 38.10
- Bid
- 37.80
- Ask
- 38.10
- 저가
- 37.25
- 고가
- 38.32
- 볼륨
- 3.808 K
- 일일 변동
- 1.59%
- 월 변동
- 3.56%
- 6개월 변동
- 84.84%
- 년간 변동율
- -32.14%
