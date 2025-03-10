Währungen / KOLD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KOLD: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
37.21 USD 2.22 (6.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KOLD hat sich für heute um 6.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.31 bis zu einem Hoch von 37.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KOLD News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- KOLD Can Be Leveraged During Short-Term Volatility (NYSEARCA:KOLD)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- BOIL And KOLD: Trading Natural Gas With Leveraged ETF Products (NYSEARCA:KOLD)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Tagesspanne
35.31 37.31
Jahresspanne
16.20 84.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.99
- Eröffnung
- 35.43
- Bid
- 37.21
- Ask
- 37.51
- Tief
- 35.31
- Hoch
- 37.31
- Volumen
- 5.404 K
- Tagesänderung
- 6.34%
- Monatsänderung
- 1.95%
- 6-Monatsänderung
- 81.96%
- Jahresänderung
- -33.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K