KOLD: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
34.33 USD 1.62 (4.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KOLD за сегодня изменился на -4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.20, а максимальная — 35.69.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.20 35.69
Годовой диапазон
16.20 84.00
- Предыдущее закрытие
- 35.95
- Open
- 35.48
- Bid
- 34.33
- Ask
- 34.63
- Low
- 34.20
- High
- 35.69
- Объем
- 4.851 K
- Дневное изменение
- -4.51%
- Месячное изменение
- -5.95%
- 6-месячное изменение
- 67.87%
- Годовое изменение
- -38.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.