КотировкиРазделы
Валюты / KOLD
Назад в Рынок акций США

KOLD: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

34.33 USD 1.62 (4.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KOLD за сегодня изменился на -4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.20, а максимальная — 35.69.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KOLD

Дневной диапазон
34.20 35.69
Годовой диапазон
16.20 84.00
Предыдущее закрытие
35.95
Open
35.48
Bid
34.33
Ask
34.63
Low
34.20
High
35.69
Объем
4.851 K
Дневное изменение
-4.51%
Месячное изменение
-5.95%
6-месячное изменение
67.87%
Годовое изменение
-38.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.