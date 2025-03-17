KNGZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi 35.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.48 - 35.56 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. KNGZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi şu anda 35.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.06% ve USD değerlerini izler. KNGZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KNGZ hisse senedi nasıl alınır? First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisselerini şu anki 35.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.48 ve Ask 35.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.22% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KNGZ fiyat hareketlerini takip edin.

KNGZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 27.61 - 36.21 ve mevcut fiyatı 35.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.48 veya Ask 35.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.67% ve 6 aylık değişim oranı 14.93% değerlerini karşılaştırır. KNGZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi yıllık olarak 36.21 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 27.61 - 36.21). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF performansını takip edin.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 27.61 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 27.61 - 36.21 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KNGZ fiyat hareketlerini izleyin.