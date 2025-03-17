KotasyonBölümler
Dövizler / KNGZ
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.48 USD 0.06 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KNGZ fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.48 ve Yüksek fiyatı olarak 35.56 aralığında işlem gördü.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

KNGZ haberleri

Sıkça sorulan sorular

KNGZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi 35.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.48 - 35.56 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. KNGZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi şu anda 35.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.06% ve USD değerlerini izler. KNGZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KNGZ hisse senedi nasıl alınır?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisselerini şu anki 35.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.48 ve Ask 35.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.22% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KNGZ fiyat hareketlerini takip edin.

KNGZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 27.61 - 36.21 ve mevcut fiyatı 35.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.48 veya Ask 35.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.67% ve 6 aylık değişim oranı 14.93% değerlerini karşılaştırır. KNGZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi yıllık olarak 36.21 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 27.61 - 36.21). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF performansını takip edin.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 27.61 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 27.61 - 36.21 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KNGZ fiyat hareketlerini izleyin.

KNGZ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 35.54 ve yıllık değişim oranı 5.06% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
35.48 35.56
Yıllık aralık
27.61 36.21
Önceki kapanış
35.54
Açılış
35.56
Satış
35.48
Alış
35.78
Düşük
35.48
Yüksek
35.56
Hacim
2
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
-0.67%
6 aylık değişim
14.93%
Yıllık değişim
5.06%
