- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
A taxa do KNGZ para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.48 e o mais alto foi 35.56.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNGZ Notícias
- Why Hewlett Packard Enterprise Shares Are Plunging Thursday? - Hewlett Packard (NYSE:HPE)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Hewlett Packard, Nvidia Deepen Collaboration On AI Factory Solutions - Hewlett Packard (NYSE:HPE)
- Microchip Technology Stock Gains On Uplifting Forecast - Microchip Technology (NASDAQ:MCHP)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- What's Going On With Microchip Technology Stock Today? - Microchip Technology (NASDAQ:MCHP)
- What's Going On Microchip Technology Stock Premarket on Thursday? - Microchip Technology (NASDAQ:MCHP)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KNGZ hoje?
Hoje First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) está avaliado em 35.48. O instrumento é negociado dentro de 35.48 - 35.56, o fechamento de ontem foi 35.54, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KNGZ em tempo real.
As ações de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF está avaliado em 35.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.06% e USD. Monitore os movimentos de KNGZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KNGZ?
Você pode comprar ações de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) pelo preço atual 35.48. Ordens geralmente são executadas perto de 35.48 ou 35.78, enquanto 2 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KNGZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KNGZ?
Investir em First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF envolve considerar a faixa anual 27.61 - 36.21 e o preço atual 35.48. Muitos comparam -0.67% e 14.93% antes de enviar ordens em 35.48 ou 35.78. Estude as mudanças diárias de preço de KNGZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
O maior preço de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) no último ano foi 36.21. As ações oscilaram bastante dentro de 27.61 - 36.21, e a comparação com 35.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
O menor preço de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) no ano foi 27.61. A comparação com o preço atual 35.48 e 27.61 - 36.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KNGZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KNGZ?
No passado First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.54 e 5.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.54
- Open
- 35.56
- Bid
- 35.48
- Ask
- 35.78
- Low
- 35.48
- High
- 35.56
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- -0.67%
- Mudança de 6 meses
- 14.93%
- Mudança anual
- 5.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh