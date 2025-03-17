КотировкиРазделы
Валюты / KNGZ
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.48 USD 0.06 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KNGZ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.48, а максимальная — 35.56.

Следите за динамикой First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KNGZ сегодня?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) сегодня оценивается на уровне 35.48. Инструмент торгуется в пределах 35.48 - 35.56, вчерашнее закрытие составило 35.54, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNGZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 35.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.06% и USD. Отслеживайте движения KNGZ на графике в реальном времени.

Как купить акции KNGZ?

Вы можете купить акции First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) по текущей цене 35.48. Ордера обычно размещаются около 35.48 или 35.78, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNGZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KNGZ?

Инвестирование в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 27.61 - 36.21 и текущей цены 35.48. Многие сравнивают -0.67% и 14.93% перед размещением ордеров на 35.48 или 35.78. Изучайте ежедневные изменения цены KNGZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

Самая высокая цена First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) за последний год составила 36.21. Акции заметно колебались в пределах 27.61 - 36.21, сравнение с 35.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

Самая низкая цена First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) за год составила 27.61. Сравнение с текущими 35.48 и 27.61 - 36.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNGZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KNGZ?

В прошлом First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.54 и 5.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.48 35.56
Годовой диапазон
27.61 36.21
Предыдущее закрытие
35.54
Open
35.56
Bid
35.48
Ask
35.78
Low
35.48
High
35.56
Объем
2
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
-0.67%
6-месячное изменение
14.93%
Годовое изменение
5.06%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-12.8
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
4.6
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.524 млн
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.703 млн
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн