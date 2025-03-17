- Обзор рынка
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
Курс KNGZ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.48, а максимальная — 35.56.
Следите за динамикой First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KNGZ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KNGZ сегодня?
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) сегодня оценивается на уровне 35.48. Инструмент торгуется в пределах 35.48 - 35.56, вчерашнее закрытие составило 35.54, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNGZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 35.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.06% и USD. Отслеживайте движения KNGZ на графике в реальном времени.
Как купить акции KNGZ?
Вы можете купить акции First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) по текущей цене 35.48. Ордера обычно размещаются около 35.48 или 35.78, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNGZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KNGZ?
Инвестирование в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 27.61 - 36.21 и текущей цены 35.48. Многие сравнивают -0.67% и 14.93% перед размещением ордеров на 35.48 или 35.78. Изучайте ежедневные изменения цены KNGZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Самая высокая цена First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) за последний год составила 36.21. Акции заметно колебались в пределах 27.61 - 36.21, сравнение с 35.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Самая низкая цена First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) за год составила 27.61. Сравнение с текущими 35.48 и 27.61 - 36.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNGZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KNGZ?
В прошлом First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.54 и 5.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.54
- Open
- 35.56
- Bid
- 35.48
- Ask
- 35.78
- Low
- 35.48
- High
- 35.56
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -0.67%
- 6-месячное изменение
- 14.93%
- Годовое изменение
- 5.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн