KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
Il tasso di cambio KNGZ ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.48 e ad un massimo di 35.56.
Segui le dinamiche di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KNGZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KNGZ oggi?
Oggi le azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF sono prezzate a 35.48. Viene scambiato all'interno di 35.48 - 35.56, la chiusura di ieri è stata 35.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KNGZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF pagano dividendi?
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF è attualmente valutato a 35.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KNGZ.
Come acquistare azioni KNGZ?
Puoi acquistare azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF al prezzo attuale di 35.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.48 o 35.78, mentre 2 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KNGZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KNGZ?
Investire in First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.61 - 36.21 e il prezzo attuale 35.48. Molti confrontano -0.67% e 14.93% prima di effettuare ordini su 35.48 o 35.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KNGZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Il prezzo massimo di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF nell'ultimo anno è stato 36.21. All'interno di 27.61 - 36.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Il prezzo più basso di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) nel corso dell'anno è stato 27.61. Confrontandolo con gli attuali 35.48 e 27.61 - 36.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KNGZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KNGZ?
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.54 e 5.06%.
- Chiusura Precedente
- 35.54
- Apertura
- 35.56
- Bid
- 35.48
- Ask
- 35.78
- Minimo
- 35.48
- Massimo
- 35.56
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- -0.67%
- Variazione Semestrale
- 14.93%
- Variazione Annuale
- 5.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Agire
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Agire
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Agire
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M