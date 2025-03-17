QuotazioniSezioni
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.48 USD 0.06 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KNGZ ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.48 e ad un massimo di 35.56.

Segui le dinamiche di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

KNGZ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KNGZ oggi?

Oggi le azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF sono prezzate a 35.48. Viene scambiato all'interno di 35.48 - 35.56, la chiusura di ieri è stata 35.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KNGZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF pagano dividendi?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF è attualmente valutato a 35.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KNGZ.

Come acquistare azioni KNGZ?

Puoi acquistare azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF al prezzo attuale di 35.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.48 o 35.78, mentre 2 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KNGZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KNGZ?

Investire in First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.61 - 36.21 e il prezzo attuale 35.48. Molti confrontano -0.67% e 14.93% prima di effettuare ordini su 35.48 o 35.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KNGZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

Il prezzo massimo di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF nell'ultimo anno è stato 36.21. All'interno di 27.61 - 36.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

Il prezzo più basso di First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) nel corso dell'anno è stato 27.61. Confrontandolo con gli attuali 35.48 e 27.61 - 36.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KNGZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KNGZ?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.54 e 5.06%.

Intervallo Giornaliero
35.48 35.56
Intervallo Annuale
27.61 36.21
Chiusura Precedente
35.54
Apertura
35.56
Bid
35.48
Ask
35.78
Minimo
35.48
Massimo
35.56
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
-0.67%
Variazione Semestrale
14.93%
Variazione Annuale
5.06%
16 ottobre, giovedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Vendite al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Vendite al Dettaglio Core m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Controllo Retail m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
IPP m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Scorte Aziendali m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M