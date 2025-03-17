시세섹션
통화 / KNGZ
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.48 USD 0.06 (0.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KNGZ 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.48이고 고가는 35.56이었습니다.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 KNGZ 주식의 가격은?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 주식은 당일 35.48에 가격이 책정되며 35.48 - 35.56 내에서 거래되고 어제의 종가는 35.54 였고 거래 볼륨은 2이었습니다. KNGZ의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF은 현재 35.48로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 5.06% 및 USD를 지켜 봅니다. KNGZ의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

KNGZ 주식을 매수하는 방법은?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF의 주식을 현재 35.48의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 35.78 근처로 접수되며 2 및 -0.22%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 KNGZ의 업데이트를 확인해 보세요.

KNGZ 주식에 투자하는 방법은?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 27.61 - 36.21 및 현재 가격 35.48을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.67% 및 14.93%를 비교합니다. KNGZ 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 주식 최고가는?

지난해 First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF의 최고가는 36.21였습니다. 27.61 - 36.21 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 35.54와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF의 움직임을 살펴보세요.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 최저가는?

연중 First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ)의 최저 가격은 27.61였습니다. 현재 35.48 및 27.61 - 36.21와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. KNGZ의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

KNGZ 주식의 분할은 언제였는지?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 35.54 및 5.06%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
35.48 35.56
년간 변동
27.61 36.21
이전 종가
35.54
시가
35.56
Bid
35.48
Ask
35.78
저가
35.48
고가
35.56
볼륨
2
일일 변동
-0.17%
월 변동
-0.67%
6개월 변동
14.93%
년간 변동율
5.06%
