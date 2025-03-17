クォートセクション
通貨 / KNGZ
株に戻る

KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.13 USD 0.41 (1.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KNGZの今日の為替レートは、-1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり35.13の安値と35.56の高値で取引されました。

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNGZ News

よくあるご質問

KNGZ株の現在の価格は？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株価は本日35.13です。35.13 - 35.56内で取引され、前日の終値は35.54、取引量は22に達しました。KNGZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株は配当を出しますか？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの現在の価格は35.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.03%やUSDにも注目します。KNGZの動きはライブチャートで確認できます。

KNGZ株を買う方法は？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株は現在35.13で購入可能です。注文は通常35.13または35.43付近で行われ、22や-1.21%が市場の動きを示します。KNGZの最新情報はライブチャートで確認できます。

KNGZ株に投資する方法は？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFへの投資では、年間の値幅27.61 - 36.21と現在の35.13を考慮します。注文は多くの場合35.13や35.43で行われる前に、-1.65%や13.80%と比較されます。KNGZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株の最高値は？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの過去1年の最高値は36.21でした。27.61 - 36.21内で株価は大きく変動し、35.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株の最低値は？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF(KNGZ)の年間最安値は27.61でした。現在の35.13や27.61 - 36.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KNGZの動きはライブチャートで確認できます。

KNGZの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.54、4.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.13 35.56
1年のレンジ
27.61 36.21
以前の終値
35.54
始値
35.56
買値
35.13
買値
35.43
安値
35.13
高値
35.56
出来高
22
1日の変化
-1.15%
1ヶ月の変化
-1.65%
6ヶ月の変化
13.80%
1年の変化
4.03%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M