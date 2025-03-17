- 概要
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZの今日の為替レートは、-1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり35.13の安値と35.56の高値で取引されました。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KNGZ株の現在の価格は？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株価は本日35.13です。35.13 - 35.56内で取引され、前日の終値は35.54、取引量は22に達しました。KNGZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株は配当を出しますか？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの現在の価格は35.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.03%やUSDにも注目します。KNGZの動きはライブチャートで確認できます。
KNGZ株を買う方法は？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株は現在35.13で購入可能です。注文は通常35.13または35.43付近で行われ、22や-1.21%が市場の動きを示します。KNGZの最新情報はライブチャートで確認できます。
KNGZ株に投資する方法は？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFへの投資では、年間の値幅27.61 - 36.21と現在の35.13を考慮します。注文は多くの場合35.13や35.43で行われる前に、-1.65%や13.80%と比較されます。KNGZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株の最高値は？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの過去1年の最高値は36.21でした。27.61 - 36.21内で株価は大きく変動し、35.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株の最低値は？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF(KNGZ)の年間最安値は27.61でした。現在の35.13や27.61 - 36.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KNGZの動きはライブチャートで確認できます。
KNGZの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.54、4.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.54
- 始値
- 35.56
- 買値
- 35.13
- 買値
- 35.43
- 安値
- 35.13
- 高値
- 35.56
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -1.15%
- 1ヶ月の変化
- -1.65%
- 6ヶ月の変化
- 13.80%
- 1年の変化
- 4.03%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M