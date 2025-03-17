CotizacionesSecciones
Divisas / KNGZ
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.13 USD 0.41 (1.15%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KNGZ de hoy ha cambiado un -1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.13, mientras que el máximo ha alcanzado 35.56.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de KNGZ hoy?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) se evalúa hoy en 35.13. El instrumento se negocia dentro de 35.13 - 35.56; el cierre de ayer ha sido 35.54 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KNGZ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF se evalúa actualmente en 35.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.03% y USD. Monitoree los movimientos de KNGZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KNGZ?

Puede comprar acciones de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) al precio actual de 35.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.13 o 35.43, mientras que 22 y -1.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KNGZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KNGZ?

Invertir en First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.61 - 36.21 y el precio actual 35.13. Muchos comparan -1.65% y 13.80% antes de colocar órdenes en 35.13 o 35.43. Estudie los cambios diarios de precios de KNGZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

El precio más alto de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) en el último año ha sido 36.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.61 - 36.21, una comparación con 35.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?

El precio más bajo de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) para el año ha sido 27.61. La comparación con los actuales 35.13 y 27.61 - 36.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KNGZ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KNGZ?

En el pasado, First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.54 y 4.03% después de las acciones corporativas.

Rango diario
35.13 35.56
Rango anual
27.61 36.21
Cierres anteriores
35.54
Open
35.56
Bid
35.13
Ask
35.43
Low
35.13
High
35.56
Volumen
22
Cambio diario
-1.15%
Cambio mensual
-1.65%
Cambio a 6 meses
13.80%
Cambio anual
4.03%
