KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
今日KNGZ汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点35.48和高点35.56进行交易。
关注First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KNGZ新闻
常见问题解答
KNGZ股票今天的价格是多少？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为35.48。它在35.48 - 35.56范围内交易，昨天的收盘价为35.54，交易量达到2。KNGZ的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF目前的价值为35.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.06%和USD。实时查看图表以跟踪KNGZ走势。
如何购买KNGZ股票？
您可以以35.48的当前价格购买First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在35.48或35.78附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注KNGZ的实时图表更新。
如何投资KNGZ股票？
投资First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围27.61 - 36.21和当前价格35.48。许多人在以35.48或35.78下订单之前，会比较-0.67%和。实时查看KNGZ价格图表，了解每日变化。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF的最高价格是36.21。在27.61 - 36.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF的绩效。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF（KNGZ）的最低价格为27.61。将其与当前的35.48和27.61 - 36.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNGZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KNGZ股票是什么时候拆分的？
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.54和5.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.54
- 开盘价
- 35.56
- 卖价
- 35.48
- 买价
- 35.78
- 最低价
- 35.48
- 最高价
- 35.56
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- -0.67%
- 6个月变化
- 14.93%
- 年变化
- 5.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M