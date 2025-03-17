报价部分
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.48 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KNGZ汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点35.48和高点35.56进行交易。

关注First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KNGZ股票今天的价格是多少？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为35.48。它在35.48 - 35.56范围内交易，昨天的收盘价为35.54，交易量达到2。KNGZ的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF目前的价值为35.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.06%和USD。实时查看图表以跟踪KNGZ走势。

如何购买KNGZ股票？

您可以以35.48的当前价格购买First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在35.48或35.78附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注KNGZ的实时图表更新。

如何投资KNGZ股票？

投资First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围27.61 - 36.21和当前价格35.48。许多人在以35.48或35.78下订单之前，会比较-0.67%和。实时查看KNGZ价格图表，了解每日变化。

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF的最高价格是36.21。在27.61 - 36.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF的绩效。

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF（KNGZ）的最低价格为27.61。将其与当前的35.48和27.61 - 36.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNGZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KNGZ股票是什么时候拆分的？

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.54和5.06%中可见。

日范围
35.48 35.56
年范围
27.61 36.21
前一天收盘价
35.54
开盘价
35.56
卖价
35.48
买价
35.78
最低价
35.48
最高价
35.56
交易量
2
日变化
-0.17%
月变化
-0.67%
6个月变化
14.93%
年变化
5.06%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M