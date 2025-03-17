- Übersicht
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
Der Wechselkurs von KNGZ hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.07 bis zu einem Hoch von 35.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KNGZ heute?
Die Aktie von First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) notiert heute bei 35.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.07 - 35.22 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.13 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von KNGZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KNGZ Dividenden?
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF wird derzeit mit 35.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KNGZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich KNGZ-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) zum aktuellen Kurs von 35.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.08 oder 35.38 platziert, während 5 und -0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KNGZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KNGZ-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF müssen die jährliche Spanne 27.61 - 36.21 und der aktuelle Kurs 35.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.79% und 13.64%, bevor sie Orders zu 35.08 oder 35.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KNGZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Der höchste Kurs von First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) im vergangenen Jahr lag bei 36.21. Innerhalb von 27.61 - 36.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) im Laufe des Jahres betrug 27.61. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.08 und der Spanne 27.61 - 36.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KNGZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KNGZ statt?
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.13 und 3.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.13
- Eröffnung
- 35.22
- Bid
- 35.08
- Ask
- 35.38
- Tief
- 35.07
- Hoch
- 35.22
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- -1.79%
- 6-Monatsänderung
- 13.64%
- Jahresänderung
- 3.88%
