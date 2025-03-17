CotationsSections
Devises / KNGZ
KNGZ: First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

35.48 USD 0.06 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KNGZ a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.48 et à un maximum de 35.56.

Suivez la dynamique First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KNGZ aujourd'hui ?

L'action First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF est cotée à 35.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.48 - 35.56, a clôturé hier à 35.54 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de KNGZ présente ces mises à jour.

L'action First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF est actuellement valorisé à 35.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KNGZ.

Comment acheter des actions KNGZ ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF au cours actuel de 35.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.48 ou de 35.78, le 2 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KNGZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KNGZ ?

Investir dans First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.61 - 36.21 et le prix actuel 35.48. Beaucoup comparent -0.67% et 14.93% avant de passer des ordres à 35.48 ou 35.78. Consultez le graphique du cours de KNGZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF l'année dernière était 36.21. Au cours de 27.61 - 36.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) sur l'année a été 27.61. Sa comparaison avec 35.48 et 27.61 - 36.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KNGZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KNGZ a-t-elle été divisée ?

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.54 et 5.06% après les opérations sur titres.

Range quotidien
35.48 35.56
Range Annuel
27.61 36.21
Clôture Précédente
35.54
Ouverture
35.56
Bid
35.48
Ask
35.78
Plus Bas
35.48
Plus Haut
35.56
Volume
2
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
-0.67%
Changement à 6 Mois
14.93%
Changement Annuel
5.06%
