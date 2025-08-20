FiyatlarBölümler
KEYS: Keysight Technologies Inc

178.14 USD 0.93 (0.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KEYS fiyatı bugün 0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 175.44 ve Yüksek fiyatı olarak 179.49 aralığında işlem gördü.

Keysight Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
175.44 179.49
Yıllık aralık
121.43 186.20
Önceki kapanış
177.21
Açılış
177.62
Satış
178.14
Alış
178.44
Düşük
175.44
Yüksek
179.49
Hacim
3.337 K
Günlük değişim
0.52%
Aylık değişim
10.41%
6 aylık değişim
19.46%
Yıllık değişim
12.77%
21 Eylül, Pazar