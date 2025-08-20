Dövizler / KEYS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KEYS: Keysight Technologies Inc
178.14 USD 0.93 (0.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KEYS fiyatı bugün 0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 175.44 ve Yüksek fiyatı olarak 179.49 aralığında işlem gördü.
Keysight Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEYS haberleri
- Keysight Technologies’ın Başkan Yardımcısı Poole 24.645 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Keysight Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Estrada 347.960 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Keysight Technologies SVP Estrada sells $347,960 in stock
- Keysight Technologies’ VP Poole sells $24,645 in stock
- Keysight Technologies SVP Estrada 347 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Keysight Technologies SVP Estrada sells $347k in stock
- Keysight’ın Başkan Yardımcısı Poole 24.645 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Keysight’s VP Poole sells $24,645 in shares
- Keysight (KEYS) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Keysight a Decade Ago
- Keysight ve Spirent satın alma son tarihini 27 Ekim’e uzattı
- Keysight and Spirent extend acquisition deadline to October 27
- Keysight-Spirent anlaşması Çin’in son düzenleyici onayını bekliyor
- Keysight-Spirent deal awaits final Chinese regulatory approval
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Keysight unveils millimeter-wave frequency extenders for sub-THz testing
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Goldman Sachs
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Deciphering Keysight (KEYS) International Revenue Trends
- Here's Why Keysight (KEYS) is a Strong Momentum Stock
- Keysight Technologies at Deutsche Bank’s 2025 Technology Conference: Growth Amid Challenges
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- These Analysts Revise Their Forecasts On Keysight Technologies After Q3 Earnings - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight Technologies (KEYS) Stock Is Tumbling: What's Going On? - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
KEYS on the Community Forum
KEYS için alım-satım uygulamaları
Volta Spike
Faith Wairimu Kariuki
[IMPORTANT NOTICE — READ FIRST] THIS EA RELIES ON LIVE AI INTEGRATION THROUGH API KEYS THE CORRECT AI INTEGRATION IS DELIVERED 7 DAYS AFTER PURCHASE DUE TO ITS COMPLEXITY THIS EA IS LIMITED IN QUANTITY AND WORKS ON A FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS VOLTA SPIKE Introduction VOLTA SPIKE is a next-generation Expert Advisor engineered for experienced algorithmic traders seeking a system capable of adapting to highly volatile, data-rich trading environments. Designed around
KaiTakCorp Profit Loss Meter
Kai Tak Corporation
Profit Loss Meter For the serious trader this fun easy to use indicator allows you to measure Profit and Loss of current, closed or future trades on your forex account chart. It measures Currency Pairs And Indices plus estimates margin levels at the trade close point. The Profit/Loss indicator is based on MT5 native Crosshair instrument. TO ACTIVATED USE "HOT KEYS" ctrl+f just as you would for activating the Crosshair. left click and hold then drag in the direction in which you would like to m
Sync Link MultiTimeframe Charts
Hiren Parekh
If You Are Discretionary Trader This Tool Is A Must Chart Switcher ------> Linking Multi-Time Frame Charts / Syncing Indicators And Drawings. Main USP Of This Indicator: Is Opening Multi-Time Frame Multiple Charts {Up To 10 Charts} Of A Symbol With Just 1 Click. You Do not Have To Save Any Template As It has Been Save Auto When You Click Same Symbol Or Move To Another Symbol. It Is Divided Into 2 Parts: 1} COMMON MODE and 2} SYMBOL MODE 1} COMMON MODE: Under This Mode, You Can Sync Commo
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
LENA Scalp Yapay zeka kullanarak gelişmiş stop-loss teknolojisiyle Lena Expert Advisor, yenilikçi bir ticaret deneyimi sunar. Lena'nın robotu, büyük stop-loss seviyelerinden, Martingale ve grid ticaretinden kaçınır. Bunun yerine, piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik bir stop-loss sistemi kullanır. Yapay zeka destekli analiz, dikkatlice tasarlanmış stratejiye dayalı olarak piyasa fırsatlarını belirler. Bu otomatik ticaret çözümü, deneyimli trader'lar tarafından geliştirilen sağlam ve kanıtla
Günlük aralık
175.44 179.49
Yıllık aralık
121.43 186.20
- Önceki kapanış
- 177.21
- Açılış
- 177.62
- Satış
- 178.14
- Alış
- 178.44
- Düşük
- 175.44
- Yüksek
- 179.49
- Hacim
- 3.337 K
- Günlük değişim
- 0.52%
- Aylık değişim
- 10.41%
- 6 aylık değişim
- 19.46%
- Yıllık değişim
- 12.77%
21 Eylül, Pazar