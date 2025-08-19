Валюты / KEYS
KEYS: Keysight Technologies Inc
172.07 USD 0.19 (0.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KEYS за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.07, а максимальная — 173.05.
Следите за динамикой Keysight Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KEYS
- Keysight and Spirent extend acquisition deadline to October 27
- Keysight-Spirent deal awaits final Chinese regulatory approval
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Keysight unveils millimeter-wave frequency extenders for sub-THz testing
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Goldman Sachs
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Deciphering Keysight (KEYS) International Revenue Trends
- Here's Why Keysight (KEYS) is a Strong Momentum Stock
- Keysight Technologies at Deutsche Bank’s 2025 Technology Conference: Growth Amid Challenges
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- These Analysts Revise Their Forecasts On Keysight Technologies After Q3 Earnings - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight Technologies (KEYS) Stock Is Tumbling: What's Going On? - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight's Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Keysight Technologies: Fluid In Acquisitions (NYSE:KEYS)
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- Keysight Technologies, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KEYS)
- Keysight (KEYS) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Keysight (KEYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Keysight Q3 Revenue Jumps on AI Demand
- Earnings call transcript: Keysight Technologies beats Q3 2025 expectations
- Keysight Revenue Jumps 11% in Fiscal Q3
- Keysight tops estimates and issues steady outlook
- Keysight Technologies earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Keysight Q3 2025 slides: Revenue jumps 11%, company raises full-year outlook
Дневной диапазон
171.07 173.05
Годовой диапазон
121.43 186.20
- Предыдущее закрытие
- 171.88
- Open
- 172.02
- Bid
- 172.07
- Ask
- 172.37
- Low
- 171.07
- High
- 173.05
- Объем
- 1.488 K
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 6.64%
- 6-месячное изменение
- 15.39%
- Годовое изменение
- 8.93%
