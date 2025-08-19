Divisas / KEYS
KEYS: Keysight Technologies Inc
172.85 USD 0.78 (0.45%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KEYS de hoy ha cambiado un 0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 171.27, mientras que el máximo ha alcanzado 175.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Keysight Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KEYS News
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Keysight a Decade Ago
- Keysight y Spirent extienden el plazo de adquisición hasta el 27 de octubre
- Keysight y Spirent extienden plazo de adquisición hasta el 27 de octubre
- Keysight and Spirent extend acquisition deadline to October 27
- Acuerdo Keysight-Spirent espera aprobación final de reguladores chinos
- El acuerdo Keysight-Spirent espera la aprobación final de los reguladores chinos
- Keysight-Spirent deal awaits final Chinese regulatory approval
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Keysight unveils millimeter-wave frequency extenders for sub-THz testing
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Goldman Sachs
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Deciphering Keysight (KEYS) International Revenue Trends
- Here's Why Keysight (KEYS) is a Strong Momentum Stock
- Keysight Technologies at Deutsche Bank’s 2025 Technology Conference: Growth Amid Challenges
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- These Analysts Revise Their Forecasts On Keysight Technologies After Q3 Earnings - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight Technologies (KEYS) Stock Is Tumbling: What's Going On? - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight's Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Keysight Technologies: Fluid In Acquisitions (NYSE:KEYS)
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- Keysight Technologies, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KEYS)
- Keysight (KEYS) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Keysight (KEYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Keysight Q3 Revenue Jumps on AI Demand
Rango diario
171.27 175.09
Rango anual
121.43 186.20
- Cierres anteriores
- 172.07
- Open
- 172.25
- Bid
- 172.85
- Ask
- 173.15
- Low
- 171.27
- High
- 175.09
- Volumen
- 1.518 K
- Cambio diario
- 0.45%
- Cambio mensual
- 7.13%
- Cambio a 6 meses
- 15.91%
- Cambio anual
- 9.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B