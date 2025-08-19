Währungen / KEYS
KEYS: Keysight Technologies Inc
177.21 USD 4.36 (2.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KEYS hat sich für heute um 2.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 173.55 bis zu einem Hoch von 177.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Keysight Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KEYS News
- Keysight (KEYS) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Keysight a Decade Ago
- Keysight und Spirent verlängern Übernahmefrist bis zum 27. Oktober
- Keysight and Spirent extend acquisition deadline to October 27
- Keysight-Übernahme von Spirent: Finale Genehmigung aus China verzögert Abschluss
- Keysight-Spirent deal awaits final Chinese regulatory approval
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Keysight unveils millimeter-wave frequency extenders for sub-THz testing
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Goldman Sachs
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Deciphering Keysight (KEYS) International Revenue Trends
- Here's Why Keysight (KEYS) is a Strong Momentum Stock
- Keysight Technologies at Deutsche Bank’s 2025 Technology Conference: Growth Amid Challenges
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- These Analysts Revise Their Forecasts On Keysight Technologies After Q3 Earnings - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight Technologies (KEYS) Stock Is Tumbling: What's Going On? - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight's Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Keysight Technologies: Fluid In Acquisitions (NYSE:KEYS)
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- Keysight Technologies, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KEYS)
- Keysight (KEYS) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Keysight (KEYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Keysight Q3 Revenue Jumps on AI Demand
- Earnings call transcript: Keysight Technologies beats Q3 2025 expectations
KEYS on the Community Forum
Tagesspanne
173.55 177.95
Jahresspanne
121.43 186.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 172.85
- Eröffnung
- 173.55
- Bid
- 177.21
- Ask
- 177.51
- Tief
- 173.55
- Hoch
- 177.95
- Volumen
- 1.496 K
- Tagesänderung
- 2.52%
- Monatsänderung
- 9.83%
- 6-Monatsänderung
- 18.84%
- Jahresänderung
- 12.18%
