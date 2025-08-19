KurseKategorien
KEYS: Keysight Technologies Inc

177.21 USD 4.36 (2.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEYS hat sich für heute um 2.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 173.55 bis zu einem Hoch von 177.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Keysight Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Handelsanwendungen für KEYS

Volta Spike
Faith Wairimu Kariuki
Experten
[WICHTIGER HINWEIS - ZUERST LESEN] DIESE EA STÜTZT SICH AUF LIVE AI INTEGRATION DURCH API KEYS DIE KORREKTE KI-INTEGRATION WIRD AUFGRUND IHRER KOMPLEXITÄT 7 TAGE NACH DEM KAUF GELIEFERT DIESE EA IST IN DER MENGE BEGRENZT UND FUNKTIONIERT AUF EINER FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS VOLTA SPIKE Einführung VOLTA SPIKE ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für erfahrene algorithmische Händler entwickelt wurde, die ein System suchen, das sich an hochvolatile, dat
KaiTakCorp Profit Loss Meter
Kai Tak Corporation
Indikatoren
Gewinn-Verlust-Messer Für den seriösen Trader ermöglicht dieser einfach zu bedienende Indikator die Messung von Gewinn und Verlust aktueller, geschlossener oder zukünftiger Trades in Ihrem Forex-Kontochart. Er misst Währungspaare und Indizes und schätzt die Höhe der Marge zum Zeitpunkt des Handelsabschlusses. Der Gewinn/Verlust-Indikator basiert auf dem MT5-eigenen Crosshair-Instrument. ZUR AKTIVIERUNG BENUTZEN Sie die "HOT KEYS" ctrl+f genauso wie für die Aktivierung des Fadenkreuzes. Klicken S
Sync Link MultiTimeframe Charts
Hiren Parekh
Indikatoren
Wenn Sie diskretionärer Trader sind, ist dieses Tool ein Muss Chart Switcher ------> Verknüpfung von Multi-Time Frame Charts / Synchronisierung von Indikatoren und Zeichnungen. Haupt USP dieses Indikators: Öffnen mehrerer Multi-Time Frame Charts {bis zu 10 Charts} eines Symbols mit nur 1 Klick. Sie müssen keine Vorlage speichern, da sie automatisch gespeichert wird, wenn Sie auf dasselbe Symbol klicken oder zu einem anderen Symbol wechseln. Sie ist in 2 Teile unterteilt: 1} GEMEINSAMER MODUS un
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Experten
LENA Scalp Mit fortschrittlicher Stop-Loss-Technologie und künstlicher Intelligenz bietet der Lena Expert Advisor ein innovatives Handelserlebnis. Der Lena-Roboter verwendet keine großen Stop-Loss-Level, kein Martingale und kein Grid-Trading. Stattdessen nutzt er ein dynamisches Stop-Loss-System, das sich an die Marktbedingungen anpasst. Die KI-gestützte Analyse hilft dabei, wichtige Marktchancen zu identifizieren, die auf der sorgfältig entwickelten Strategie basieren. Diese automatisierte Han
Tagesspanne
173.55 177.95
Jahresspanne
121.43 186.20
Vorheriger Schlusskurs
172.85
Eröffnung
173.55
Bid
177.21
Ask
177.51
Tief
173.55
Hoch
177.95
Volumen
1.496 K
Tagesänderung
2.52%
Monatsänderung
9.83%
6-Monatsänderung
18.84%
Jahresänderung
12.18%
