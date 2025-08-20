통화 / KEYS
KEYS: Keysight Technologies Inc
178.14 USD 0.93 (0.52%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KEYS 환율이 오늘 0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 175.44이고 고가는 179.49이었습니다.
Keysight Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KEYS News
- 키사이트 테크놀로지스 임원, 24,645달러 상당 자사주 매도
- 키사이트 테크놀로지스(KEYS) 임원, 347,960달러 상당 주식 매도
- Keysight Technologies SVP Estrada sells $347,960 in stock
- Keysight Technologies’ VP Poole sells $24,645 in stock
- 키사이트 테크놀로지스 부사장, 34.7만 달러 상당 주식 매도
- Keysight Technologies SVP Estrada sells $347k in stock
- 키사이트 임원 Poole, 24,645달러 상당 주식 매도
- Keysight’s VP Poole sells $24,645 in shares
- Keysight (KEYS) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Keysight a Decade Ago
- 키사이트-스파이런트, 인수 마감일 2025년 10월 27일로 연장
- Keysight and Spirent extend acquisition deadline to October 27
- 키사이트-스파이렌트 인수, 중국 규제 당국 승인 지연
- Keysight-Spirent deal awaits final Chinese regulatory approval
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Keysight unveils millimeter-wave frequency extenders for sub-THz testing
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Goldman Sachs
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Deciphering Keysight (KEYS) International Revenue Trends
- Here's Why Keysight (KEYS) is a Strong Momentum Stock
- Keysight Technologies at Deutsche Bank’s 2025 Technology Conference: Growth Amid Challenges
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- These Analysts Revise Their Forecasts On Keysight Technologies After Q3 Earnings - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight Technologies (KEYS) Stock Is Tumbling: What's Going On? - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
일일 변동 비율
175.44 179.49
년간 변동
121.43 186.20
- 이전 종가
- 177.21
- 시가
- 177.62
- Bid
- 178.14
- Ask
- 178.44
- 저가
- 175.44
- 고가
- 179.49
- 볼륨
- 3.337 K
- 일일 변동
- 0.52%
- 월 변동
- 10.41%
- 6개월 변동
- 19.46%
- 년간 변동율
- 12.77%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K