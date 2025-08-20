Devises / KEYS
KEYS: Keysight Technologies Inc
178.14 USD 0.93 (0.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KEYS a changé de 0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 175.44 et à un maximum de 179.49.
Suivez la dynamique Keysight Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KEYS Nouvelles
- Le vice-président de Keysight Technologies vend des actions pour 24.645€
- Keysight Technologies : la vice-présidente Estrada vend des actions pour 347.960€
- Keysight Technologies SVP Estrada sells $347,960 in stock
- Keysight Technologies’ VP Poole sells $24,645 in stock
- Keysight Technologies : une dirigeante vend des actions pour 347.960€
- Keysight Technologies SVP Estrada sells $347k in stock
- Le VP de Keysight, Poole, vend des actions pour 24.645€
- Keysight’s VP Poole sells $24,645 in shares
- Keysight (KEYS) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Keysight a Decade Ago
- Keysight et Spirent prolongent le délai d’acquisition au 27 octobre
- Keysight and Spirent extend acquisition deadline to October 27
- L’accord Keysight-Spirent attend l’approbation finale des régulateurs chinois
- Keysight-Spirent deal awaits final Chinese regulatory approval
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Keysight unveils millimeter-wave frequency extenders for sub-THz testing
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Goldman Sachs
- Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Deciphering Keysight (KEYS) International Revenue Trends
- Here's Why Keysight (KEYS) is a Strong Momentum Stock
- Keysight Technologies at Deutsche Bank’s 2025 Technology Conference: Growth Amid Challenges
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- These Analysts Revise Their Forecasts On Keysight Technologies After Q3 Earnings - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
- Keysight Technologies (KEYS) Stock Is Tumbling: What's Going On? - Keysight Techs (NYSE:KEYS)
Range quotidien
175.44 179.49
Range Annuel
121.43 186.20
- Clôture Précédente
- 177.21
- Ouverture
- 177.62
- Bid
- 178.14
- Ask
- 178.44
- Plus Bas
- 175.44
- Plus Haut
- 179.49
- Volume
- 3.337 K
- Changement quotidien
- 0.52%
- Changement Mensuel
- 10.41%
- Changement à 6 Mois
- 19.46%
- Changement Annuel
- 12.77%
20 septembre, samedi