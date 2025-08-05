FiyatlarBölümler
Dövizler / JXN
Geri dön - Hisse senetleri

JXN: Jackson Financial Inc Class A

100.75 USD 1.15 (1.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JXN fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.41 ve Yüksek fiyatı olarak 102.65 aralığında işlem gördü.

Jackson Financial Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JXN haberleri

Günlük aralık
99.41 102.65
Yıllık aralık
64.70 115.22
Önceki kapanış
99.60
Açılış
101.49
Satış
100.75
Alış
101.05
Düşük
99.41
Yüksek
102.65
Hacim
2.820 K
Günlük değişim
1.15%
Aylık değişim
3.23%
6 aylık değişim
20.89%
Yıllık değişim
10.71%
21 Eylül, Pazar