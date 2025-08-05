Dövizler / JXN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JXN: Jackson Financial Inc Class A
100.75 USD 1.15 (1.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JXN fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.41 ve Yüksek fiyatı olarak 102.65 aralığında işlem gördü.
Jackson Financial Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JXN haberleri
- 5 Stocks to Buy From the Prospering Life Insurance Industry
- Jackson Financial (JXN) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Jackson Financial hisse geri alım programına 1 milyar dolar ekliyor
- Jackson Financial adds $1 billion to share repurchase program
- Jackson Financial (JXN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Will Manulife Financial's New Lending Suite Redefine Wealth Management?
- Jackson Financial (JXN) Laps the Stock Market: Here's Why
- New Strong Buy Stocks for September 9th
- Best Value Stocks to Buy for September 9th
- Timing Is Everything With Jackson Financial Preferred Stock (NYSE:JXN)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Best Value Stocks to Buy for September 2nd
- MFC Rolls Out Travel Agent Platform With Enhanced Digital Tools
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Jackson Financial Stock?
- Best Value Stocks to Buy for August 27th
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Best Momentum Stock to Buy for August 22nd
- Jackson Financial (JXN) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- SLF Rallies 18% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- Jackson Financial (JXN) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Jackson Financial (JXN) Recently Broke Out Above the 200-Day Moving Average
- Earnings call transcript: Jackson Financial reports strong Q2 2025 results
- Jackson Financial (JXN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jackson Financial Q2 2025 slides: Adjusted earnings decline amid retail sales growth
Günlük aralık
99.41 102.65
Yıllık aralık
64.70 115.22
- Önceki kapanış
- 99.60
- Açılış
- 101.49
- Satış
- 100.75
- Alış
- 101.05
- Düşük
- 99.41
- Yüksek
- 102.65
- Hacim
- 2.820 K
- Günlük değişim
- 1.15%
- Aylık değişim
- 3.23%
- 6 aylık değişim
- 20.89%
- Yıllık değişim
- 10.71%
21 Eylül, Pazar