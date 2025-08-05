통화 / JXN
JXN: Jackson Financial Inc Class A
100.75 USD 1.15 (1.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JXN 환율이 오늘 1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 99.41이고 고가는 102.65이었습니다.
Jackson Financial Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
99.41 102.65
년간 변동
64.70 115.22
- 이전 종가
- 99.60
- 시가
- 101.49
- Bid
- 100.75
- Ask
- 101.05
- 저가
- 99.41
- 고가
- 102.65
- 볼륨
- 2.820 K
- 일일 변동
- 1.15%
- 월 변동
- 3.23%
- 6개월 변동
- 20.89%
- 년간 변동율
- 10.71%
