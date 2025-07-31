CotizacionesSecciones
Divisas / JXN
JXN: Jackson Financial Inc Class A

96.84 USD 3.03 (3.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JXN de hoy ha cambiado un 3.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.42, mientras que el máximo ha alcanzado 97.98.

Rango diario
93.42 97.98
Rango anual
64.70 115.22
Cierres anteriores
93.81
Open
93.42
Bid
96.84
Ask
97.14
Low
93.42
High
97.98
Volumen
1.152 K
Cambio diario
3.23%
Cambio mensual
-0.78%
Cambio a 6 meses
16.20%
Cambio anual
6.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B