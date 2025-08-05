KurseKategorien
Währungen / JXN
Zurück zum Aktien

JXN: Jackson Financial Inc Class A

99.60 USD 2.76 (2.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JXN hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.60 bis zu einem Hoch von 99.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jackson Financial Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JXN News

Tagesspanne
96.60 99.75
Jahresspanne
64.70 115.22
Vorheriger Schlusskurs
96.84
Eröffnung
97.46
Bid
99.60
Ask
99.90
Tief
96.60
Hoch
99.75
Volumen
1.670 K
Tagesänderung
2.85%
Monatsänderung
2.05%
6-Monatsänderung
19.51%
Jahresänderung
9.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K