Währungen / JXN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JXN: Jackson Financial Inc Class A
99.60 USD 2.76 (2.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JXN hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.60 bis zu einem Hoch von 99.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jackson Financial Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JXN News
- Jackson Financial (JXN) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Jackson Financial erweitert Aktienrückkaufprogramm um 1 Milliarde US-Dollar
- Jackson Financial adds $1 billion to share repurchase program
- Jackson Financial (JXN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Will Manulife Financial's New Lending Suite Redefine Wealth Management?
- Jackson Financial (JXN) Laps the Stock Market: Here's Why
- New Strong Buy Stocks for September 9th
- Best Value Stocks to Buy for September 9th
- Timing Is Everything With Jackson Financial Preferred Stock (NYSE:JXN)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Best Value Stocks to Buy for September 2nd
- MFC Rolls Out Travel Agent Platform With Enhanced Digital Tools
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Jackson Financial Stock?
- Best Value Stocks to Buy for August 27th
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Best Momentum Stock to Buy for August 22nd
- Jackson Financial (JXN) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- SLF Rallies 18% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- Jackson Financial (JXN) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Jackson Financial (JXN) Recently Broke Out Above the 200-Day Moving Average
- Earnings call transcript: Jackson Financial reports strong Q2 2025 results
- Jackson Financial (JXN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jackson Financial Q2 2025 slides: Adjusted earnings decline amid retail sales growth
- Jackson Financial Deserves More Respect After Another Solid Quarter (NYSE:JXN)
Tagesspanne
96.60 99.75
Jahresspanne
64.70 115.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.84
- Eröffnung
- 97.46
- Bid
- 99.60
- Ask
- 99.90
- Tief
- 96.60
- Hoch
- 99.75
- Volumen
- 1.670 K
- Tagesänderung
- 2.85%
- Monatsänderung
- 2.05%
- 6-Monatsänderung
- 19.51%
- Jahresänderung
- 9.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K